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مصدر فلسطيني ينفي ..

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

الأربعاء 13 يوليو 2022 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية



رام الله / سما /

 نفى مصدر فلسطيني رفيع الأربعاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول عرض صفقة إسرائيلية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن سفر الفلسطينيين عن طريق مطار مقابل هدوء سياسي.

وقالت قناة "كان" العبرية، فيما وصفته كشف إن الرئيس الفلسطيني تلقى عرضا لصفقة اسرائيلية تتضمن السفر عن طريق مطار مقابل هدوء سياسي ووقف اجراءات محمكة الجنايات الدولية ضد اسرائيل".

  وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ادعت أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد عرض على الرئيس الفلسطيني في اجتماعهما برام الله الأسبوع الماضي، منح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية عبر مطار "رامون" في إيلات.

بدورها قالت صحيفة "هارتس"، إن الفلسطينيين سيعلنون موقفا خاصا، وأنهم رفضوا عرض بيان مشترك مع بايدن".

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