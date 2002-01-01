  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الدولار يتجاوز اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما

الأربعاء 13 يوليو 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يتجاوز اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما



وكالات - سما-

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002، أي في نحو 20 عاما.
وبحلول الساعة 15:53 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.0026 دولار، وقبل ذلك بدقائق انخفضت العملة الأوروبية إلى 0.9999 دولار.
 وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد انهت تعاملات أمس الثلاثاء عند 1.0036 دولار. 
وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022

 

#سعر اليورو مقابل الشيكل #اليورو دولار

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: خلافات بين الفريق الأمريكي والفلسطيني قبل زياة بايدن لهذا السبب!

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة عجة جنوب جنين

بايدن ولبيد سيوقّعان "إعلان القدس" وهذه اهم تفاصيله ..

إجراءات جديدة من الشرطة بغزة بشأن الحفلات في الشوارع

صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

مصر: التقرير الطبي يكشف تفاصيل صادمة حول ما فعله القاتل بالضحية نيرة أشرف

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

777

بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

بايدن

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

صحيفة تكشف كواليس جديدة متعلقة بصفقة تبادل الأسرى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم