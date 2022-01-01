صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا.

نص البيان:

في اطار المتابعة المستمرة لتطورات الحالة الوبائية، اجتمعت خلية الازمة بوزارة الصحة اليوم الاربعاء لاستعراض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة بالإضافة الى مراجعة السياسات والاجراءات والبرتوكولات المتعلقة بالجائحة وذلك في اعقاب تزايد الاصابات اليومية المسجلة والتي تشير الى ان قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار اكبر من المتحور الاصلي . كما ان المعطيات تشير ان اعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج الى الرعاية الطبية لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة ،كما ان التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 اثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الاصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.

وعليه فان خلية الازمة بوزارة الصحة توصي بما يلي:

الحرص على تلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد ١٩ لمن لم يتلق اللقاح بعد كما و تلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس كوفيد19

الحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار.

الحرص على ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والاماكن المزدحمة.

يمنع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

تخصيص مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة والتي تعاني من الاعراض الشديدة واما حالات الاشتباه بالإصابة فيتم متابعتها واجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والاونروا والمؤسسات الأهلية.