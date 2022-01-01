بايدن يصل إلى إسرائيل ويطلع على منظومات اعتراض الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد المرافق له، الأربعاء، في مطار "بن غوريون"، في مستهل جولة من ثلاث محطات، تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

وكان في استقبال بايدن فور وصوله أرض المطار، رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لبيد ونائب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وأعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعزف السلامان الأمريكي والإسرائيلي.

وخرج الرئيس الأمريكي من الطائرة، ومن خلفه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وامتنع بايدن عن مصافحة المسؤولين الإسرائيليين، كإجراء وقائي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت إسرائيل المئات من عناصر الشرطة على طول الطريق السريع رقم "1" وفي شوارع مدينة القدس التي تم إغلاقها قبل وصول بايدن.

وسيتجول بايدن في منطقة منظومات الدفاع الجوية المتعددة الطبقات لاعتراض الصواريخ، التي نشرتها وزارة الأمن في المطار استعدادا لزيارة بايدن. وسيستعرض لبيد ووزير الأمن، بيني غانتس، أمام بايدن هذه المنظومات. وسيتحدث غانتس عن التعاون بين جهازي الأمن الإسرائيلي والأميركي. وبعد ذلك يتوجه بايدن، برفقة لبيد وهرتسوغ، إلى القدس لزيارة متحف "يَد فَشِم" لتخليد ذكرى المحرقة.

وقبيل وصول بايدن جرى إغلاق الطريق رقم واحد، بين تل أبيب والقدس، ويتوقع إغلاق شوارع أخرى في القدس ومنطقتها خلال فترة الزيارة.

وأصدر بايدن ولبيد تصريحا مشتركا، قبيل وصول الرئيس الأميركي، تحدثا فيه عن "بداية تعاون إستراتيجي في مجال التكنولوجية المتطورة". وجاء في البيان أنه سيتشكل إطارا لحوار تكنولوجي – إستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي في الجانبين، والتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأبحاث والحلول لتحديات عالمية، بينها أزمة المناخ وتحسين الاستعدادات لمواجهة أوبئة.

ويلتقي بايدن مع لبيد، غدا، وكذلك مع هرتسوغ ومع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو. وسيشارك في افتتاح مباريات "المكابيا"، مساء غد.

ويتوجه بايدن يوم الجمعة إلى القدس المحتلة، حيث سيزور مستشفى فلسطيني، ثم سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيت لحم. وبعد ذلك يغادر بايدن إسرائيل متوجها إلى السعودية مباشرة.

وفي السياق الفلسطيني، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، للصحافيين الذين رافقوا بايدن في الطائرة، إن البيت الأبيض يريد قنصلية في القدس لكن المحادثات ما تزال جارية، وأن بايدن لن يطرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.