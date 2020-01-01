"هآرتس": إسرائيل قتلت 60 فلسطينيا ولم يعتقل أحد من الجنود

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير أعدته صحيفة هآرتس العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 60 فلسطينيا، وأن الشرطة العسكرية حققت في 16 حالة منها، ولم تعتقل أو تقدم أي لائحة اتهام ضد أحد من الجنود.

وقالت الصحيفة، "إن العدد الأكبر من القتلى كان في جنين، حيث قتل 26 شابا يليه بيت لحم 9، ونابلس 9، بينما في العام الماضي وعلى الرغم من حملة حامي الأسوار قتل 70 فلسطينيا".

وجاء في التقرير "أن سبب العدد الكبير للقتلى، كما اعترفت مصادر عسكرية هي الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وعلى رأسها جنين، كما أن الجيش أعطى الحرية الكاملة للجنود لإطلاق الرصاص على من يرشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة، حتى بعد رشق الحجارة وليس خلالها، وقتل 11 فلسطينيا بعد رشق الحجارة".

وبينت الصحيفة "أن ربع القتلى دون سن الـ18، كما قتلت 4 نساء بنيران الجنود وتبين أنه لم تكن لهن أي علاقة لا برشق الحجارة ولا التظاهر وإنما قتلن بدم بارد".

وأفادت "بأن عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري بلغ 60 قتيلا، فيما كان العام الماضي 70 قتيلا، أما عام 2020 فبلغت حصيلة القتلى 19".