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وزير الخارجية الأميركي يهاتف عائلة أبو عاقلة وبايدن سيبحث ملف استشهادها

الأربعاء 13 يوليو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأميركي يهاتف عائلة أبو عاقلة وبايدن سيبحث ملف استشهادها



القدس المحتلة / سما /

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيبحث موضوع استشهاد مراسة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، خلال محادثاته في إسرائيل، التي يصلها بعد ظهر اليوم.

وأضاف ساليفان أن البيت الأبيض يريد قنصلية في القدس لكن المحادثات ما تزال جارية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع عائلة أبو عاقلة، دعم واشنطن لتحقيق العدالة من أجل الشهيدة، وأنه دعا العائلة لزيارة واشنطن.

فيما أفادت عائلة الشهيدة بأنه "نجدد مطلبنا بلقاء بايدن وتكليف جهة أمنية أمريكية مثل FBI بالإشراف على التحقيق" في اغتيالها.

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