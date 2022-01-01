إسرائيل تهدد: الرد على أفعال حزب الله سيكون “مُزلزلاً”..

القدس المحتلة / سما /

لوح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، برد مزلزل على أفعال حزب الله اللبناني.

وقال خلال مناسبة عسكرية، إن “أفعال نصرالله تشكل أرضية خصبة لتطور الإرهاب في لبنان، ما سيقود إلى رد إسرائيلي على لبنان مزلزل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، هدد في يونيو الماضي بإعادة اجتياح لبنان وتكبيد حزب الله “ثمناً باهظاً” بأي عملية عسكرية محتملة، وقال “إذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور”.

كما توعد غانتس بأنه “في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة”.

لكنه عاد وأكد أن بلاده لا تريد الحرب، مضيفاً “نحن مستعدون للذهاب بعيدا جدا في طريق السلام والتسوية مثل ما يتعلق بالحدود البحرية بيننا وبين لبنان، والتي يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل”.

واعتبر أن التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيكون بالنسبة للاقتصاد اللبناني “المحتضر” بمثابة “هواء للتنفس”، مضيفا “آمل أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.