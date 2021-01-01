9 دول أوروبية ترفض وقف التعاون مع جمعيات فلسطينية

رام الله / سما /

أعربت تسع دول أوروبية عن رفضها لوقف التعاون مع ست منظمات غير حكومية فلسطينية صنفها الاحتلال الإسرائيلي "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلة التي تثبت التهمة.

جاء ذلك في بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، مذكّرين بأنه "في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية".

وأضافوا: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".

وأشار البيان إلى أن هذه الدول الأوروبية لم تتلق أي معلومة مهمة من الاحتلال الإسرائيلي من شأنها أن تبرر تراجع الدول الموقعة على البيان عن سياستها حيال الست منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف هذه المنظمات "منظمات إرهابية".

ولفت المتحدثون إلى أنه "لو تم تزويدنا بأدلة، فسنعمل على هذا الأساس. بغياب أدلة كهذه، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزويده بدعمنا غير المشروط"، قائلين إن "وجود مجتمع مدني حر وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحل الدولتين".

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى بزعم أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، فيما انتقدت السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة القرار.