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"حقوق الإنسان في المنظمة" تطالب غوتيريش لترجمة تقريره لخطوات عملية لمحاسبة الاحتلال

الأربعاء 13 يوليو 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وكان غوتيريش عبّر في تقريره السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة، عن صدمته جراء هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطين ومن استمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات.

وقالت الدائرة في بيان، على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي اليوم الأربعاء، "بأن إقرار الأمين العام للأمم المتحدة بوجود جرائم يرتكبها جيش الاحتلال بحق أطفال فلسطين، يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والقاضية بمحاسبته في المحاكم الدولية أسوة بمجرمي الحرب".

وأضاف التميمي "بأنه لا معنى ولا قيمة للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة إن لم يتم التعامل معها وفق المقتضى القانوني، والقاضي بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء ومحاكمة قادته باعتبارهم مجرمي حرب، والعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

#غوتيريش

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