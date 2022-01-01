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صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

الأربعاء 13 يوليو 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة



القدس المحتلة / سما /

يصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار اللد "بن غوريون" بمدينة تل أبيب، في زيارة ستستمر 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس في بيت لحم، ثم يتبعها زيارة المملكة العربية السعودية.

وهذه هي الزيارة العاشرة لبايدن إلى إسرائيل، ولكنها الأولى بالنسبة له كرئيس للولايات المتحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بايدن سيحط في تل أبيب الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وسيكون في استقباله يتسحاق هرتسوغ، ورئيس حكومة تسيير الأعمال يائير لابيد، ونائبه نفتالي بينيت، ونحو 40 شخصية أخرى.

وسيكون برفقة بايدن، وزير خارجيته انتوني بلينكن، ورئيس مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، ووفد يشمل مسؤولين رفيعي المستوى أيضًا.

وفي تمام الساعة الرابعة والربع، سيتوجه بايدن إلى معرض منظومات الدفاع الجوي الواقع داخل المطار، والذي يضم القبة الحديدية ونظامًا يعمل بتقنية الليزر لاعتراض المسيرات والقذائف الصاروخية. 

وبعدها بساعة سيصل بايدن إلى مؤسسة ياد فاشيم في القدس لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكست وسيضع أكليلاً من الزهور.

وستوقع الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الزيارة على مستند يحمل اسم بيان "القدس" لترسيخ التعاون الأمني الثنائي بالأخص، وسيتطرق أيضًا إلى الملف الإيراني والصراع الاسرائيلي - الفلسطيني ودفع التطبيع مع دول الشرق الأوسط قدمًا.

وتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في تل أبيب والقدس، وسط حالة تأهب أمني كبير ونشر أكثر من 16 ألف شرطي إسرائيلي في مختلف المناطق.

وتم رفع حالة مستوى التأهب في أوساط الجيش الإسرائيلي، ونشر القبة الحديدية استعدادًا لأي طارئ.

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