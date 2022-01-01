بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

رام الله / سما /

أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية -الضفة، وعددها 345 موافقة.

وقال الشيخ في بيان مقتضب له، "نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، أٌعلن لكم اليوم عن اسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وعددها 345 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي اعلنا عنه بالامس "5500" اليوم ان شاء الله".

رابط فحص أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات في المحافظات الشمالية : اضغط هنا

وكان حسين الشيخ قد أعلن مساء أمس الثلاثاء 12 يوليو / تموز 2022 ، عن أكثر من 5 آلاف لم شمل عائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .