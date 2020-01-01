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إسرائيل توافق بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار للبحرين

الأربعاء 13 يوليو 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار للبحرين



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت  على بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة للبحرين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول بحريني كبير قوله إن "الموساد والشين بيت يعملان مع المنامة في الأشهر الأخيرة لتدريب ضباط استخباراتها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل وافقت على بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة إلى البحرين". 

ولم يحدد تقرير الصحيفة نوع الطائرات المسيرة أو المعدات الدفاعية في الصفقة.

وكانت إسرائيل قد قامت بتطبيع العلاقات مع البحرين في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة.

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