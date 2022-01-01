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حماس: زيارة بايدن تهدف لتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني

الأربعاء 13 يوليو 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: زيارة بايدن تهدف لتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني



غزة/ سما /

 قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة “لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية”.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الزيارة “تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني وسياساته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة”.

وقال قاسم إن كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة “كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي للشعب الفلسطيني عبر لقاءات مع قادة السلطة في رام الله”.

وأضاف أن “الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة بايدن، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءاً منه، يشكل خطراً استراتيجيًا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة”.

ودعا الناطق باسم حماس إلى “توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الصهيونية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة”.

ويبدأ بايدن الأربعاء زيارة إلى إسرائيل على أن تشمل مدينة بيت لحم في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية للقاء زعماء عرب.

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