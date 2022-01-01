  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" ترحب برفض دول أوروبية تصنيف اسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

الأربعاء 13 يوليو 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لتسع دول لتصنيف إسرائيل لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".

واعتبرت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، موقف الدول الست لبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، هو خطوة بالطريق الصحيح، وهو قرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده.

وأكدت الوزارة إن المؤسسات، وهي" الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، هي ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الاطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق الى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها ادوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة "الأبارتهايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء ..الشؤون المدنية تعلن عن 5500 لم شمل لعائلات فلسطينية

قائد اسرائيلي سابق:أحرقنا جثث الجنود المصريين وحفرنا حفرةً كبيرةً ودفنّا القضية مثل المكروهات

البيت الابيض يعلن عن برنامج زيارة بايدن الى المنطقة..

غانتس يهاتف وزير المخابرات المصرية "عباس كامل" بشأن مقبرة الجنود المصريين

القادم اخطر..اليورو يتساوى مع الدولار بظل أزمة إمدادات الغاز الروسي

"واللا" العبري : اتصالات متقدمة للتحالف بين شاكيد وهاندل وهاوزر

البنتاغون يعلن اغتيال "ماهر العقال" زعيم تنظيم داعش بسوريا

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف كواليس جديدة متعلقة بصفقة تبادل الأسرى

صحيفة: خلافات بين الفريق الأمريكي والفلسطيني قبل زياة بايدن لهذا السبب!

55bc6d6326d79ce9da1382d2b38dee55

اضراب النقل العام يعمُّ وسط وجنوب الضفة

إسرائيل تقدم خطوات "لبناء الثقة" مع السلطة عشية زيارة بايدن

قائد اسرائيلي سابق:أحرقنا جثث الجنود المصريين وحفرنا حفرةً كبيرةً ودفنّا القضية مثل المكروهات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم