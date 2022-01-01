"الصحة": ارتفاع ملحوظ بالمنحنى الوبائي لفيروس كورونا

رام الله / سما /

قال شادي اللحام مدير صحة بيت لحم في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأرجع اللحام ذلك إلى زيادة النشاط الاجتماعي خلال فصل الصيف وحركة السفر من وإلى فلسطين، ما يزيد من حالة الاختلاط. كما قال لـ إذاعة "صوت فلسطين".

وأشار إلى أن مدينة القدس تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب قربها من الجانب الإسرائيلي الذي بدوره يسجل عدد كبير من الإصابات.

ورجح اللحام، أن يكون هناك متحورات وموجات أخرى من الفيروس، داعيًا المواطنين لأخذ اللقاحات باعتبارها السبيل الوحيد للوقاية.