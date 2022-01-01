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الشرطة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة عجة جنوب جنين

الأربعاء 13 يوليو 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة عجة جنوب جنين



 قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المباحث العامة أوقفت شخصًا من قرية أخرى زود المشتبه فيهم بقتل والدهم في بلدة عجة جنوب جنين، بقطعة السلاح المشتبه باستخدامها في الجريمة.

وأوضح ارزيقات، أن سبب الجريمة خلافات أسرية حيث تم قتل الأب وهو نائم.

وأكد ارزيقات في وقت سابق، أن المباحث العامة اوقفت عددا من افراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة.

وأوضح ارزيقات أن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقا للأصول والقانون. مناشدا الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.

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