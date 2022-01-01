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مصرع أب وابنته من حورة غرقا

الأربعاء 13 يوليو 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع أب وابنته من حورة غرقا



القدس المحتلة / سما /

لقي أب وابنته من بلدة حورة في النقب مصرعيهما غرقا، في شاطئ "بلمحيم" في بلدة ريشون لتسيون، وأعلن عن وفاتهما في مستشفى "أساف هروفيه"، في صرفند، حيث سجلت، أمس الثلاثاء، آخر أيام عيد الأضحى، 8 حوادث غرق أخرى غالبيتها في شواطئ البحر، إذ وصفت 5 حالات منها بالخطيرة.

وشهد الثلاثاء، حوادث غرق، أسفرت عن مصرع صقر طراد العطاونة (50 عاما)، وابنته دينا (18 عاما) من بلدة حورة ، وإصابة 5 أشخاص آخرين، بينهم 3 أشقاء من رهط، بجراح متفاوتة الخطورة.

ولقي العطاونة وابنته مصرعيهما بعد تعرضهما للغرق في شاطئ "بلمحيم" في بلدة ريشون لتسيون، حيث قامت طواقم الإسعاف بعمليات إنعاش لهما، ومن ثم تم نقلهما بحالة خطيرة جدا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ تم إقرار وفاة الأب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، بينما أعلن عن وفاة ابنته بعد ساعات من محاولات إسعاف وإنقاذ.

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