اضراب النقل العام يعمُّ وسط وجنوب الضفة

رام الله / سما /

يعمُّ اضراب وسائل النقل العام وسط وجنوب الضفة اليوم الاربعاء، احتجاجا على عدم تلبية وزارة المواصلات لمطالب قطاع النقل العام.



وكانت نقابات تكاسي محافظات الشمال (نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس) قد اعلنت عن عدم المشاركة في الإضراب بسبب اجتماعهم امس الثلاثاء، مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.

من جانبه، أكد عادل عمرو عضو نقابة الشحن ان اليوم هو اضراب شامل لقطاع النقل العام في الضفة الغربية، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات لمطالبهم، ومنها رفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها.

واوضح عمرو بأن قرار الاضراب هذا جاء، خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع النقل وبحضور ممثلين عن جميع النقابات الفرعية والسائقين والنقابة الوطنية.

واضاف عمرو:" قامت وزارة المالية برفع اسعار بيع المحروقات، وكان يفترض ان تقوم وزارة النقل والمواصلات برفع اسعار نقل المسافرين في وسائل النقل العامة، او ايجاد حل لرفع الاسعار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يردنا اي رد من الوزارة على المطالب التي تقدمنا بها".