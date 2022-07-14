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حالة الطقس

الأربعاء 13 يوليو 2022 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2022/07/14: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/07/15: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/07/16: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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