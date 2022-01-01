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بالاسماء ..الشؤون المدنية تعلن عن 5500 لم شمل لعائلات فلسطينية

الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء ..الشؤون المدنية تعلن عن 5500 لم شمل لعائلات فلسطينية



رام الله/سما/

أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مساء الثلاثاء عن أسماء 5500 لم شمل عائلات فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الشيخ في تغريدة على حساب تويتر ” بعد قليل الاعلان خمسة الاف وخمسمائة لم شمل عائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.”

وتابع “نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، أٌعلن لكم اليوم عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية والجنوبية، ولا يزال العمل مستمراً لإنجاز ما تبقى من الموافقات في كل الوطن”.

وفيما يلي رابط أسماء الحاصلين على لم شمل العائلات الفلسطينية

رابط الاسماء اضغط هنا :

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