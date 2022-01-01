البنتاغون يعلن اغتيال "ماهر العقال" زعيم تنظيم داعش بسوريا

وكالات - سما-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء عن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا بغارة جوية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة أدت إلى مقتل ماهر العقال زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

بدوره، أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" أن "العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا".

كما أعلن عن إصابة أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة في الغارة ذاتها.