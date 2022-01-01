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بلدية غزة تحذر وتمنع السباحة في البحر بالأيام المقبلة

الثلاثاء 12 يوليو 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تحذر وتمنع السباحة في البحر بالأيام المقبلة



غزة / سما /

أعلنت بلدية مدينة غزة مساء اليوم عن أحوال السباحة في البحر خلال الأيام المقبلة.

ونشرت بلدية غزة على حسابها الرسمي في "فيسبوك" مساء اليوم تنويها مهما للمواطنين.

وقالت "تحذركم طواقم الانقاذ البحري في بلدية غزة من خطر السباحة اليوم الثلاثاء وغدٍ الأربعاء بسبب ارتفاع أمواج البحر ونشاط التيارات البحرية".

وأضافت "كما تمنع السباحة منعًا باتًا يومي الخميس والجمعة حتى صباح السبت حفاظاً على سلامتكم، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج".

وأهابت طواقم الإنقاذ البحري ببلدية غزة بالمواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الشاطئ مسافة 20 مترًا والاتباع الكامل لإرشادات المنقذين حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم".

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