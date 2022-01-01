الشرطة :التحقيقات في جريمة قتل شاب لوالده في جنين مستمرة ..

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن التحقيقات في ظروف وملابسات ودوافع جريمة القتل التي اكتشفت يوم امس في بلدة عجة جنوب جنين ما زالت مستمرة من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص، كما ان اجراءات البحث والتحري مستمرة من قبل ادارة المباحث العامة وطاقم الادلة الجنائية .

وأكد أن المباحث العامة اوقفت عددا من افراد الاسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة، وأن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقا للاصول والقانون .

وناشد الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.