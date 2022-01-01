غدا الاربعاء : غدا اضراب قطاع النقل العام في الضفة الغربية

رام الله / سما /

أكد عادل عمرو عضو نقابة الشحن، ان يوم غد الاربعاء هو اضراب شامل لقطاع النقل العام في الضفة الغربية، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات لمطالبهم، ومنها رفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها.

واوضح عمرو بأن قرار الاضراب هذا جاء، خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع النقل وبحضور ممثلين عن جميع النقابات الفرعية والسائقين والنقابة الوطنية.

واضاف عمرو:" قامت وزارة المالية برفع اسعار بيع المحروقات، وكان يفترض ان تقوم وزارة النقل و المواصلات برفع اسعار نقل المسافرين في وسائل النقل العامة، او ايجاد حل لرفع الاسعار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يردنا اي رد من الوزارة على المطالب التي تقدمنا بها".

وكان وزير النقل المواصلات عاصم سالم، قد قال في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، بأن لدى وزارته حلا جاهزا لملف رفع الاسعار، وسيتم رفعه لجلسة مجلس الوزراء لاقراره.

وقد ألمح الوزير الى امكانية دعم اسعار الوقود لمنع رفع اسعار النقل.