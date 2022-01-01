غانتس يهاتف وزير المخابرات المصرية "عباس كامل" بشأن مقبرة الجنود المصريين

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس هاتف الليلة الماضية رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، عقب الكشف عن مقبرة للجنود المصريين في مدينة القدس المحتلة.

وحسب الصحيفة العبرية فأن "غانتس أكد لكامل إجراء الجيش والأمن الإسرائيلي كل ما بوسعهم للبحث عن جثث الجنود المصريين بكل ما للقضية من حساسية وقدسية".

وقال كتب غانتس أن الأخير هنأ الوزير المصري بحلول عيد الأضحى ودور مصر المحوري بالمنطقة واتفقا على مواصلة الحديث والالتقاء خلال الفترة القريبة القادمة.

ويدور الحديث حسب ما كشفه الاعلام العبري عن مقبرة جماعية لجنود مصريين جرى دفنهم بحرب العام 67 باشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وجرى التكتم على مكان دفنهم حتى".