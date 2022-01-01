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ناسا تنشر أول صورة ملونة للفضاء عبر تلسكوب "جيمس ويب"

الثلاثاء 12 يوليو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا تنشر أول صورة ملونة للفضاء عبر تلسكوب "جيمس ويب"



وكالات - سما-

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الليلة الماضية، عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.

واحتفى الرئيس الأميركي جو بايدن، بهذه الصورة حيث قال: "إن هناك صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل".

وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين في "ناسا" بشأن الصورة التي وصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن "سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".

وأعلنت "ناسا" في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب "جيمس ويب" باتت جاهزة للاستخدام.

ويعول العلماء على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي، وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى.

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