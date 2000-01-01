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تاولانت بالا : نجحنا في إعادة بناؤه بعد ان هدمه الديكتاتور الشيوعي

مسلمو البانيا يحتفلون بإفتتاح جامع باليجا في إلباسان

الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلمو البانيا يحتفلون بإفتتاح جامع باليجا في إلباسان



البانيا /سما/

إحتفل مسلمو ألبانيا بافتتاح جامع باليجا (Xhamija  Ballijës)  في إلباسان ، ثالث اكبر مدن ألبانياوالذي اعيد بناؤه من جديد بعد ان قامت السلطات الشيوعية بهدمه بقرار من الديكتاتور الشيوعي السابق .

وقال السيد تاولانت بالا زعيم مجموعة الأغلبية في البرلمان الألباني في تصريح خاص انه بفضل تعاوننا مع دولة الكويت وعائلة الشايجي الكويتية تمكننا من إعادة بناء هذا الجامع في نفس المكان الذي أقيم به منذ اكثر من مائتي عام .

وذكر ان المبنى الجديد للجامع هو عبارة عن تحفة معمارية حديثة للغاية من تصميم مهندس معماري نمساوي في حين تولت شركات مقاولات محلية عملية البناء والتنفيد استغرقت ثلاثة سنوات .وأدى مسلمو البانيا صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع بعد افتتاحه مباشرة .

ويتسع الجامع لحوالي 1500 مصل في حين ان ساحته الخارجية تتسع لحوالي 2000 مصل .

وتقدم السيد بالا بالشكَر والتقدير الى جميع مَن أسهموا في إعادة بناء هذا الجامع وقال: " أريد أن أشكُر المتبرعين على هذا العمل الجليل الذي يخدم الجالية الإسلامية في بلادنا" . 

وقال رئيس الجالية الاسلامية في البانيا "يعود الفضل في بناء هذا الصرح الإسلامي الشامخ لتعاون السيد تاولانت بالا والتبرع السخي الذي قدمته دولة الكويت، ومساهمة عائلة الشايجي المعطاءة على وجه الخصوص ".

يذكر أن عدد المساجد بألبانيا عند استلام الحزب الشيوعي مقاليد الحكم عام 1945 كان حوالي 1600 مسجد بينها ما بين 70 و80 مسجدًا تم إعلانها تراثا ثقافيا محميا.

لكن النظام الشيوعي هدم معظمها ولم يبق منها حاليا سوى 22 مسجدا فقط، وهي في حاجة ماسة لإعادة ترميم وإصلاح.

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