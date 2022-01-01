فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:
* "يديعوت أحرونوت"
- رفع سعر الكهرباء بنسبة 9.6%
- حالة طوارئ خلال زيارة بايدن لإسرائيل وخلافات من وراء الكواليس
- تفكيك وحدة عسكرية بسبب التنكيل بالجنود الجدد في الوحدة
- موت هاني هريش، نائب قائد معتقل "عوفر" خلال إنقاذه لابنته من الغرق
- 7% فقط من الشواطئ مسموح السباحة بها
- اعتقال ضابط في وحدة سرية خاصة والشبهات تجارة المخدرات
- اعتقال بروفيسور بتهمة بيع المخدرات لطلابه
- بن غبير ضد سموتريش: علينا أن نتحد
* "معاريف"
- فوضى عشية زيارة بايدن لتل أبيب
- حركة السلام الآن: بلدية تل أبيب طالبتنا بأنزال علم فلسطين الذي رفع عشية وصول بايدن
- الشاهدة بملف نتنياهو 1000: تم شراء جواهر لسارة نتنياهو ب 42 ألف دولار
- اليوم سيتم استجواب الشاهدة من قبل محامي نتنياهو
* "هآرتس"
- الوحدة بين غانتس وساعر يقوي الكتلة ضد نتنياهو
- استطلاع في الحزب الديمقراطي الأميركي: ربع من أعضاء الحزب فقط يدعمون بايدن بخوض الانتخابات المقبلة