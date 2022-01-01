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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

* "يديعوت أحرونوت"  

- رفع سعر الكهرباء بنسبة 9.6%  

- حالة طوارئ خلال زيارة بايدن لإسرائيل وخلافات من وراء الكواليس  

- تفكيك وحدة عسكرية بسبب التنكيل بالجنود الجدد في الوحدة  

- موت هاني هريش، نائب قائد معتقل "عوفر" خلال إنقاذه لابنته من الغرق  

- 7% فقط من الشواطئ مسموح السباحة بها  

- اعتقال ضابط في وحدة سرية خاصة والشبهات تجارة المخدرات  

- اعتقال بروفيسور بتهمة بيع المخدرات لطلابه  

- بن غبير ضد سموتريش: علينا أن نتحد  

* "معاريف"

- فوضى عشية زيارة بايدن لتل أبيب

- حركة السلام الآن: بلدية تل أبيب طالبتنا بأنزال علم فلسطين الذي رفع عشية وصول بايدن

- الشاهدة بملف نتنياهو 1000: تم شراء جواهر لسارة نتنياهو ب 42 ألف دولار  

- اليوم سيتم استجواب الشاهدة من قبل محامي نتنياهو  

* "هآرتس"

- الوحدة بين غانتس وساعر يقوي الكتلة ضد نتنياهو  

- استطلاع في الحزب الديمقراطي الأميركي: ربع من أعضاء الحزب فقط يدعمون بايدن بخوض الانتخابات المقبلة

#الصحف الإسرائيلية

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