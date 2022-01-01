رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

* "يديعوت أحرونوت"

- رفع سعر الكهرباء بنسبة 9.6%

- حالة طوارئ خلال زيارة بايدن لإسرائيل وخلافات من وراء الكواليس

- تفكيك وحدة عسكرية بسبب التنكيل بالجنود الجدد في الوحدة

- موت هاني هريش، نائب قائد معتقل "عوفر" خلال إنقاذه لابنته من الغرق

- 7% فقط من الشواطئ مسموح السباحة بها

- اعتقال ضابط في وحدة سرية خاصة والشبهات تجارة المخدرات

- اعتقال بروفيسور بتهمة بيع المخدرات لطلابه

- بن غبير ضد سموتريش: علينا أن نتحد

* "معاريف"

- فوضى عشية زيارة بايدن لتل أبيب

- حركة السلام الآن: بلدية تل أبيب طالبتنا بأنزال علم فلسطين الذي رفع عشية وصول بايدن

- الشاهدة بملف نتنياهو 1000: تم شراء جواهر لسارة نتنياهو ب 42 ألف دولار

- اليوم سيتم استجواب الشاهدة من قبل محامي نتنياهو

* "هآرتس"

- الوحدة بين غانتس وساعر يقوي الكتلة ضد نتنياهو

- استطلاع في الحزب الديمقراطي الأميركي: ربع من أعضاء الحزب فقط يدعمون بايدن بخوض الانتخابات المقبلة