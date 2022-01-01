  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة الفلسطينية:العثور على جثة مواطن بعد صب الأسمنت عليه في ساحة منزله في جنين

الثلاثاء 12 يوليو 2022 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية:العثور على جثة مواطن بعد صب الأسمنت عليه في ساحة منزله في جنين



جنين/سما/

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين ، فجر اليوم الثلاثاء ، من استخراج جثة مواطن من تحت أسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب المدينة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي :" إن شاب أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصبّ الساحة بالإسمنت في بلدة عجة جنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة".

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخرجت جثة المواطن من تحت أسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

بدورها، قالت مصادر صحفية " إن المواطن راضي راشد عمرية (46 عاما) قتل على يد ولده عامر (20 عاما)، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوماً).

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي احدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الأكثر قراءة اليوم

القاضي العشائري الاردني "طرد الفايز" يصل فلسطين لهذه الاسباب ...

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : حزب الله يملك جيشا الكترونيا كبيرا وهذا ما يقوم به ..

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

نتنياهو: نقدّر دور محمد إبن سلمان في إنجاز الاتفاقيات الإبراهيمية

مسؤولون اسرائيليون : حلف "الناتو" الإقليمي لن يخرج إلى حيز التنفيذ خلال زيارة بايدن

حرب

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم