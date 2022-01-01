الشرطة الفلسطينية:العثور على جثة مواطن بعد صب الأسمنت عليه في ساحة منزله في جنين

جنين/سما/

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين ، فجر اليوم الثلاثاء ، من استخراج جثة مواطن من تحت أسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب المدينة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي :" إن شاب أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصبّ الساحة بالإسمنت في بلدة عجة جنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة".

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخرجت جثة المواطن من تحت أسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

بدورها، قالت مصادر صحفية " إن المواطن راضي راشد عمرية (46 عاما) قتل على يد ولده عامر (20 عاما)، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوماً).

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي احدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.