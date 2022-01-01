  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

علم فلسطيني ضخم وسط تل أبيب يثير أزمة والسلطات الاسرائيلية تطلب إزالته

الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علم فلسطيني ضخم وسط تل أبيب يثير أزمة والسلطات الاسرائيلية تطلب إزالته



القدس المحتلة/سما/

طلبت السلطات الاسرائيلية من حركة "السلام الآن" إزالة علم فلسطيني ضخم نصبته في المدينة عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن صحيفة معاريف.

وقالت حركة "السلام الآن" أن بلدية تل أبيب التي طالبت بإزالة العلم الذي يأتي في إطار لافتة تضم العلم الاسرائيلي أيضا "لم تعلن البلدية بعد بشكل رسمي عن سبب إزالة اللافتة، وأوضحت الحركة أنها قامت بالاستفسار قانونيا قبل تعليق اللافتة وتبين أنه لا يوجد ما يمنع تعليقها.

وأضافت حركة السلام الآن: "هذا الصباح علقنا لافتة تبعث على الأمل بمناسبة زيارة الرئيس بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل والداعم منذ فترة طويلة لحل الدولتين. لقد ذكرنا الرئيس والجمهور الإسرائيلي بأن الدولتين هما لمصلحة اسرائيل وانه لا مستقبل أفضل "بدون سلام مع جيراننا الفلسطينيين. مطلب بلدية تل ابيب المثير للحنق برفع اللافتة عبارة عن تكميم خطير للأفواه، يجب عدم قبوله".

ونوهت الحركة إلى أنها مستعدة للخوض في إجراءات قضائية ضد البلدية ومن يقف على رأسها بحال لم تتراجع عن مطلبها بإزالة اللافتة". 

الأكثر قراءة اليوم

القاضي العشائري الاردني "طرد الفايز" يصل فلسطين لهذه الاسباب ...

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : حزب الله يملك جيشا الكترونيا كبيرا وهذا ما يقوم به ..

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

نتنياهو: نقدّر دور محمد إبن سلمان في إنجاز الاتفاقيات الإبراهيمية

مسؤولون اسرائيليون : حلف "الناتو" الإقليمي لن يخرج إلى حيز التنفيذ خلال زيارة بايدن

حرب

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم