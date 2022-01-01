  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: روسيا تلجأ لإيران للحصول على طائرات بدون طيار في حربها ضد اوكرانيا

الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: روسيا تلجأ لإيران للحصول على طائرات بدون طيار في حربها ضد اوكرانيا



واشنطن / وكالات /

قال البيت الأبيض في بيان له إنه يعتقد أن روسيا تتجه إلى إيران لتزويدها بـ مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إيران تستعد لتزويد الجيش الروسي بمئات الطائرات بدون طيار، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سوليفان في مؤتمر له بالبيت الأبيض، أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران تجهز لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، كما تستعد لتدريب قوات روسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن ذلك دليل على أن القصف الروسي الساحق في أوكرانيا، والذي دفعها إلى تعزيز المكاسب في شرق البلاد في الأسابيع الأخيرة، كان على حساب دعم أسلحتها

الأكثر قراءة اليوم

القاضي العشائري الاردني "طرد الفايز" يصل فلسطين لهذه الاسباب ...

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : حزب الله يملك جيشا الكترونيا كبيرا وهذا ما يقوم به ..

لاول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

نتنياهو: نقدّر دور محمد إبن سلمان في إنجاز الاتفاقيات الإبراهيمية

مسؤولون اسرائيليون : حلف "الناتو" الإقليمي لن يخرج إلى حيز التنفيذ خلال زيارة بايدن

حرب

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم