البيت الأبيض: روسيا تلجأ لإيران للحصول على طائرات بدون طيار في حربها ضد اوكرانيا

واشنطن / وكالات /

قال البيت الأبيض في بيان له إنه يعتقد أن روسيا تتجه إلى إيران لتزويدها بـ مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إيران تستعد لتزويد الجيش الروسي بمئات الطائرات بدون طيار، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سوليفان في مؤتمر له بالبيت الأبيض، أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران تجهز لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، كما تستعد لتدريب قوات روسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن ذلك دليل على أن القصف الروسي الساحق في أوكرانيا، والذي دفعها إلى تعزيز المكاسب في شرق البلاد في الأسابيع الأخيرة، كان على حساب دعم أسلحتها