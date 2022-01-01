"مكان" : طائرة "اسرائيلية" تحط في الرياض عشية زيارة جو بايدن

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن طائرة "إسرائيلية" خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

وقال معلق الشؤون السياسية في "مكان"، شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

كما أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الموافق لـ8 حزيران/يونيو، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".

ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف كيربي: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".