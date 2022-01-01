مصرع طفل 3 سنوات بحادث دهس في الخليل

رام الله / سما /

لقي اليوم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدعس بمنطقة وادي الهرية جنوب مدينة الخليل الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة جرى نقله على إثرها إلى مستشفى الميزان لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه، وتوقيف سائق المركبة المتسبب بالحادث .