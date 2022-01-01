نتنياهو: نقدّر دور محمد إبن سلمان في إنجاز الاتفاقيات الإبراهيمية

القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بيان رئيس المعارضة في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، والذي أعرب فيه بوضوح عن "تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات سلام تاريخية حققناها – الاتفاقيات الإبراهيمية".

وقال نتنياهو: "إذا عدت إلى قيادة إسرائيل، فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع دول عربية أخرى".

ويأتي كلام نتنياهو قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة سيلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن احتمال لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد أن أقدم مكتب الأخير بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية لتنسيق اللقاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أي مسؤول إسرائيلي بهذا الوضوح عن مساهمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توقيع اتفاقات التطبيع مع "إسرائيل".