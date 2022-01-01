اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء بنسبة 9.6% اتتبارا من الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

قررت اسرائيل رفع اسعار الكهرباء بنسبة 9.6% اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال موقع "كان" العبري ان الارتفاع جراء ارتفاع اسعار الفحم في العالم.

يُشار إلى أن الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء وصل إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم قفزة حادة بسعره أي ما يعادل 160%، لكنّ الهيئة المسؤولة عن الكهرباء في الحكومة الإسرائيلية والمخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات قررت أن ترفع الأسعار تدريجيا بدءًا من آب المقبل وحتى عام 2026.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 9.6% بدءًا من آب، وذلك مدفوعا بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالي أدى لارتفاع أسعار الطاقة.