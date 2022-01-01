  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران : بايدن يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لـ"إسرائيل"

الإثنين 11 يوليو 2022 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : بايدن يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لـ"إسرائيل"



وكالات - سما-

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، إنّ "أكثر من 4 عقود والرؤساء الأميركيون يسعون لإنشاء درع أمني لحماية مصالح الكيان الصهيوني، بذريعة التهديدات الإيرانية".

وأضاف رضائي أنّ "القبة الحديدية وغيرها لم تفلح" في حماية الاحتلال، مشيراً إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لإسرائيل، لكن من دون أمل".

وتابع رضائي: "على الحكومات الإسلامية أن تكون حذرة من الوقوع في فخهم الأمني".

ويأتي تصريح رضائي قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفلسطين المحتلة والسعودية، في 15 و16 تموز/يوليو الجاري.

ودعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الحكومة الحالي يائير لابيد إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، فهو ما يمثل مصلحة إسرائيلية.

ورحّب رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت بزيارة بايدن للمنطقة، وقال إنّ زيارته "ستساعد إسرائيل على الارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق جديدة".

وفي منتصف شهر حزيران/يونيو الفائت، قال الاعلام الإسرائيلي: "جوهر زيارة بايدن للمنطقة هو السعودية، مع خطوات صغيرة رمزية لبناء الثقة، لكن بالنهاية تشق الطريق أمام التطبيع بيننا وبين العربية السعودية".

وأفاد معلّق الشؤون الخارجية في "القناة 13" بأنّ "ما يهم المؤسسة الأمنية هو التوصّل الى اتفاقات عبر الأميركيين بشأن خطوات مشتركة ضد إيران"، مشيراً إلى أنّ "سفر بايدن مباشرة من مطار بن غوريون إلى السعودية ليس أمراً رمزياً".

وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأنّ زيارة الرئيس الأميركي ستتضمن الإعلان عن "منتدى أمني إسرائيلي سعودي خليجي" خلال الزيارة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنّ السعودية وافقت على الاستثمار المباشر في شركاتٍ إسرائيلية، عن طريق صندوقٍ ماليّ لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وعلى زيارة العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية من أجل توقيع صفقات.

الأكثر قراءة اليوم

مروحيات امريكية تهبط في مهبط الرئيس ببيت لحم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

السيسي يطالب "لابيد" بالتحقيق في قضية احراق الجيش الاسرائيلي لجنود مصريين أحياء خلال حرب 1967

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم

صحيفة "الديلي ميل" : ملايين البريطانيين سيصبحون فقراء قريبا جدأ

الأخبار الرئيسية

مسؤولون اسرائيليون : حلف "الناتو" الإقليمي لن يخرج إلى حيز التنفيذ خلال زيارة بايدن

حرب

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

هدار جولدن

عائلة الأسير هدار جولدن : الحكومة تركت ابننا بشكل مخزٍ وغير محترم

موقع "اكسيوس" : بايدن سيقدم 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية بالقدس

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم