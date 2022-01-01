في ثاني أيام التشريق.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لأداء طواف الوداع

مكة المكرمة / سما /

يتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من أيام التشريق، من مشعر منى وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع، لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل، ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج .



واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال هذه الحشود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام، إذ وضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خطط لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.



وذكرت أن هذه الجهود والخدمات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص واهتمام ولاة الأمر لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.