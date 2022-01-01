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قرار قضائي إسرائيلي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز

الإثنين 11 يوليو 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار قضائي إسرائيلي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز



الداخل المحتل / سما /

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة "ريشون ليتسيون"، اليوم الإثنين 11 يوليو 2022، قراراً بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز وتحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وقالت مصادر محلية، إنه في المقابل قررت النيابة العامّة الإسرائيلية الإستئناف للمحكمة المركزية على القرار.

وأمهلت المحكمة، النيابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً لتقديم الاستئناف، وفي حال لم يتم تقديم استئناف على القرار حتى هذا الموعد، سيتم الإفراج عن إمام المسجد العمري "الكبير" في مدينة اللد، الشيخ الباز.

وقررت المحكمة الإفراج عن الباز بشروط مقيدة منها: كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، ومنعه من إستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الخيلوي الذكي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد، بإدعاء أن الباز شخصية مؤثرة.

#الشيخ يوسف الباز

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