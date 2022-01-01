  1. الرئيسية
  2. الصحة

الصين ترصد نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا

الإثنين 11 يوليو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترصد نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا



وكالات / سما /

قال مسؤول صيني في إفادة صحفية، إن مدينة شنغهاي رصدت نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في حالة مصابة بكوفيد-19، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين للتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة “صفر كوفيد”.

وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة إن الحالة تم رصدها بالحي المالي في بودونغ، في الثامن من يوليو/تموز الجاري، ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي (شرقي الصين) منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن “مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية”.

وقال إن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو الجاري، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور (أوميكرون بي إيه.5) الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 من مايو/أيار الماضي، في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاما وصل إلى شنغهاي قادما من أوغندا.

وقال يوان تشنغان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من كوفيد-19، في إفادة اليوم الأحد، إن المتحور بي إيه.5 ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.

وأضاف أن التطعيم ما زال فعالا في منع المتحور من التسبب في أعراض خطيرة أو الوفاة.

في السياق، قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، مقابل 455 حالة يوم الجمعة.

وشمل العدد الإجمالي 319 إصابة بلا أعراض بينما كانت هناك 76 إصابة واردة من الخارج والباقي إصابات محلية.

#الصين #فيروس كورونا #أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

مروحيات امريكية تهبط في مهبط الرئيس ببيت لحم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

السيسي يطالب "لابيد" بالتحقيق في قضية احراق الجيش الاسرائيلي لجنود مصريين أحياء خلال حرب 1967

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

صحيفة "الديلي ميل" : ملايين البريطانيين سيصبحون فقراء قريبا جدأ

استعدادا لزيارة بايدن..طائرات عسكرية في سماء بيت لحم

مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

الأخبار الرئيسية

حرب

محلل إسرائيلي: توقعات إسرائيلية باقتراب المواجهة "الجوية" مع حزب الله

هدار جولدن

عائلة الأسير هدار جولدن : الحكومة تركت ابننا بشكل مخزٍ وغير محترم

موقع "اكسيوس" : بايدن سيقدم 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية بالقدس

توتر في أوروبا مع بدء إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي بسبب عمليات صيانة

السيسي يطالب "لابيد" بالتحقيق في قضية احراق الجيش الاسرائيلي لجنود مصريين أحياء خلال حرب 1967

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم