مقتل معارض سعودي في لبنان بظروف غامضة

بيروت /سما/

نعى "حزب التجمع الوطني" السعودي المعارض، مقتل أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي، والذي "تم اغتياله في ظروف شائكة"، السبت، في لبنان.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني؛ إن مواطنا سعوديا عمره 42 عاما تعرض للطعن حتى الموت على يد شقيقيه في نزاع عائلي، السبت، مشيرا إلى أنها ألقت القبض على الشقيقين، الأحد، وأنهما اعترفا بارتكاب جريمة القتل.

وأكد مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" أن ضحية عملية الطعن هو مانع اليامي. وأشاد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري بجهود السلطات اللبنانية في كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة.

وأشار الحزب السعودي المعارض في بيانه، إلى أن مانع اليامي، غادر الأراضي السعودية في سعيه لاستمرار نشاطه العام بعيدا عن التسييس والاستغلال الطائفي.

وساعد اليامي في تأسيس حزب التجمع الوطني السعودي في عام 2020. ودعا الحزب إلى إنشاء برلمان منتخب في المملكة، إضافة إلى توفير ضمانات دستورية للتأكد من الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.