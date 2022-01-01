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المعتقلون الإداريون داخل سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم 192

الإثنين 11 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقلون الإداريون داخل سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم 192



رام الله / سما /

يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الاثنين، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ192 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

ويُشار إلى أنه تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

جدير ذكره أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

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