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القاضي العشائري الاردني "طرد الفايز" يصل فلسطين لهذه الاسباب ...

الإثنين 11 يوليو 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاضي العشائري الاردني "طرد الفايز" يصل فلسطين لهذه الاسباب ...



الخليل/سما/

وصل الى مدينة الخليل، صباح اليوم، القاضي العشائري الشيخ طراد الفايز قادما من العاصمة الأردنية عمان، في أول زيارة لقاضي عشائري أردني الى فلسطين، للمشاركة في حل النزاع بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، على خلفية قضية الدم بينهما.

وكان في استقباله على معبر الكرامة محافظ أريحا والاغوار جهاد ابو العسل ولفيف من وجهاء عائلة العويوي ابو عيشة و وجهاء من محافظة الخليل.

وأعرب المحافظ ابو العسل ان امله بأن تتكلل جهود الشيخ الفايز ورفاقه بحل النزاع وعودة الحب والوئام لمدينة خليل الرحمن، شاكرا جهوده.

ونقل الشيخ الفايز تحيات ملك الاردن عبد الله الثاني وتحيات الحكومة الأردنية والجيش العربي الاردني والشعب الاردني، لابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

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