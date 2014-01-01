عائلة الأسير هدار جولدن : الحكومة تركت ابننا بشكل مخزٍ وغير محترم

القدس المحتلة / سما /

تظاهر سمحا وليا جولدن، والدا هدار جولدن الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة، ليلة أمس الأحد، خارج حفل التأبين الذي أُقيم في الذكرى الثامنة للجنود القتلى الذين سقطوا في عملية البيان المرصوص في غزة صيف عام 2014.

وقال سمحا جولدن، والد الجندي هدار: إن "المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ما زالوا يتركون الجندييْن هدار جولدن وأورون شاؤول في أيدي حماس بشكل مخزٍ وغير محترم، ومَن أرسلوهم إلى المعركة لا يعيدونهم".

وأضاف: إن "رئيس الوزراء اليوم هو يائير لبيد الذي كان عضواً في الكابينت أثناء عملية الجرف الصامد، ومن واجبه أن يفعل ما لم يفعله نتنياهو وبينت، وأن يجلب أسرانا بالطريقة الصحيحة".

وتابع جولدن: "غانتس كان رئيساً للأركان في عملية الجرف الصامد، وترك أورون وهدار في ساحة المعركة، والآن هو يسمح لحماس وغزة بكل شيء دون المطالبة بعودة الأولاد، نحن نحتج على ذلك بشكل علني وواضح".

وختم قائلاً: "كل شعارات غانتس كلمات جوفاء، وإذا أراد أن يُأخذ ما يقول بجدية، فليعد الأولاد إلى أهلهم".

من جهته، كانت "ليا جولدن" والدة الأسير هدار، غاضبة من قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "أليعازر توليدانو"، وادعت أمامه أن ممثلي "الجيش الإسرائيلي" يتجنبون مقابلة والدي الجندييْن الأسيريْن في غزة.