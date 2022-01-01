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الاحتلال يعتقل شقيقين في رام الله

الإثنين 11 يوليو 2022 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شقيقين في رام الله



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شقيقين من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سالم محمد عجارمة (23 عاما)، وشقيقه سامح، بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.

وتشن قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، حملة مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات متفرقة في الضفة والقدس، تنكل خلالها بالمواطنين وتعتقل عددا منهم، ما يسفر عن اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وحسب التقرير، أصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداءً.

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