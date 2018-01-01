موقع "اكسيوس" : بايدن سيقدم 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية بالقدس

القدس المحتلة / سما /

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن مساعدة بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية، خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

جاء ذلك بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن خمسة مسؤولين إسرائيليين.

وترى إدارة بايدن التعهد بالتمويل أنه الشيء الرئيسي الممكن تحقيقه للفلسطينيين خلال الزيارة. ومن المتوقع أن يزور بايدن واحدا من هذه المستشفيات، خلال الزيارة.

ووفقا لأكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين، طلبت إدارة بايدن من السعودية والإمارات وقطر تقديم مساعدات للمستشفيات موازية للمساعدات الأمريكية.

وأعلنت دولة الإمارات عن منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى مستشفى المقاصد يوم أمس السبت. ولم تقدم بعد السعودية وقطر أي تعهدات محددة لإدارة بايدن.

كما طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل تقديم تمويل للمستشفيات، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان، لكن إسرائيل لم تعط ردا بعد على ذلك.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قطعت 25 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية في أيلول/ سبتمبر عام .2018 وكانت الخطوة جزءا من تحرك أوسع لقطع المساعدات بعدما أوقفت السلطة الوطنية الفلسطينية المباحثات مع إدارة ترامب لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.