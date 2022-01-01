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اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم

الإثنين 11 يوليو 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تلغي الضريبة الجمركية على استيراد اللحوم



القدس المحتلة / سما /

 ألغت وزارتا الزراعة والمالية الإسرائيليتين، الأحد، الضريبة الجمركية على اللحوم المستوردة المُبرّدة والطازجة، والتي تقف قيمتها اليوم عند 12%.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى معدّل التوفير لدى المستهلكين في البلاد سيتراوح بين 4 شواقل و5 شواقل لكيلو اللحمة الواحد.

وسينخفض سعر استلام كيلو شرائح لحوم "الأنتريكوت"، على سبيل المثال، من 70 شاقل إلى 62 شاقل على المستوردين. ويُشار إلى أن سوق اللحوم البقرية في البلاد يدرّ 12 مليار شاقل سنويا. وتسيطر شركتا "تنوفا" و"ذباح" على سوق اللحوم.

أسعار اللحوم في إسرائيل أغلى بـ40% من أسعار اللحوم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والاتفاق المُوقّع يلغي كل المعيقات أمام استيراد اللحوم من الخارج، ما يعني أنه من اليوم لا حاجة لاستصدار تصاريح ويمكن استيراد اللحوم بطريقة حرّة.

وتشير التقديرات إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية سيفتح المجال أمام دخول المستوردين الجدد والصغار إلى السوق.

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