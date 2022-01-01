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غانتس وساعر يخوضان الانتخابات بقائمة موحّدة

الإثنين 11 يوليو 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس وساعر يخوضان الانتخابات بقائمة موحّدة



القدس المحتلة/سما/

اتفق وزير الأمن في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بيني غانتس، مع وزير القضاء، غدعون ساعر، على خوض حزبي "كاحول لافان" و"تيكفا حداشا" الانتخابات الإسرائيلية الـ25 في قائمة موحّدة.

وجاءت تصريحات قائدي الحزبين في مؤتمر صحافي، وسيرأس غانتس هذه القائمة التي وصفها بالـ"حجر الأساس" لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال غانتس "نحن في وضع داخلي واجتماعي غير منطقي وغير مسبوق. الإسرائيليون يحبون الدولة ويحبون بعضهم البعض بل ويتفقون على معظم القضايا، لكن إسرائيل تمر بأكبر أزمة ديمقراطية في تاريخها".

وأضاف أنه "في مرات كثيرة، حدّدت الهوامش الإيقاع وتُرك الوسط الإسرائيلي بدون صوت".

وصرّح ساعر أن "غانتس هو الأكثر ملاءمة اليوم لأن يكون رئيس حكومة وحدة وطنية، معا نحن يمين ومركز أمني".

وأضاف ساعر أن "الهدف السياسي الذي إليه سنسعى في الانتخابات القريبة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون الاستناد على الهوامش".

وكان قد فحص استطلاع للرأي قبل أسبوع ونصف إمكانية خوض حزبي "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، وحزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، الانتخابات المقبلة، في قائمة مشتركة. وفي هذه الحالة تحصل هذه القائمة على 15 عضو كنيست، ما يعني أنها ستفوز بمقعدين أكثر من تلك التي يحصل عليها الحزبان إذا خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

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