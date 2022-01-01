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طقس فلسطين : غائم جزئيا إلى صاف

الإثنين 11 يوليو 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئيا إلى صاف



رام الله/سما/

يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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