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نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا فلسطينيا في سجن "عسقلان" بكورونا

الأحد 10 يوليو 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا فلسطينيا في سجن "عسقلان" بكورونا



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ عدد الإصابات بفيروس "كورنا" بين صفوف الأسرى في سجن "عسقلان"، وصلت إلى 16 أسيرًا.
وبيّن نادي الأسير أن عددًا من المصابين هم من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن "عسقلان"، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.
يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجن "عسقلان" يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.

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