صحيفة عبرية: المستوطنون يخططون لانشاء 28 بؤرة استيطانية بالضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم " العبرية ان المستوطنين يستعدون لانشاء 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى اسرائيل خلال الاسبوع الحالي.

و قالت الصحيفة "أن حركة نحالا تعتزم إقامة ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، ثلاثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن هذا الأسبوع".

وتعمل الحركة هذه الأيام مع مئات المستوطنين وتشتري معدات للانتقال والاستيطان في ثلاث مناطق جديدة في الضفة الغربية، وما زالت مواقعها سرية حتى لا تسمح "الإدارة المدنية" بإيقافهم.

"منذ فترة طويلة ، تستعد حركة "نحالة" لإقامة مستوطنات جديدة في 20 يوليو / تموز. من بين أمور أخرى ، تم إنشاء العشرات من نوى المستوطنات وعقدت المئات من الدوائر الداخلية والمحادثات. وبحسبهم ، انضم أكثر من ألف ناشط في جميع أنحاء اسرائيل إلى هذه الخطوة". بحسب الصحيفة.

قالت رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية ، دانييلا فايس للصيفة أنه "في الوقت الحالي ، عندما تخطط الحكومة ، وفقًا للمنشورات ، للموافقة على البناء العربي في المناطق ج ، فقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ: أرض إسرائيل بأكملها ملك شعب اسرائيل. وسنواصل اقامة المستوطنات والمدن في جميع المناطق ".